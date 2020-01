Groningen-Ajax e altre partite della domenica, Eredivisie (Di sabato 25 gennaio 2020) Groningen-Ajax, Willem II-PEC Zwolle e PSV Eindhoven-Twente sono tre partite della ventesima giornata di Eredivisie e si giocano domenica. Groningen – Ajax domenica ore 14:30 L’Ajax è al comando della classifica di Eredivisie: ha recentemente allungato di nuovo nei confronti dell’AZ Alkmaar, che lo aveva agganciato alcune settimane fa, vincendo lo scontro diretto dell’AFAS Stadion. Il club di Amsterdam si è appena messo in mostra anche in Coppa d’Olanda, competizione in cui ha rifilato un netto 7-0 al modesto Spakenburg. Per la squadra allenata da Erik Ten Hag, il prossimo match sarà ovviamente meno agevole di quello disputato nei giorni scorsi: il Groningen ha un discreto organico e brilla spesso in casa, dove ha conquistato sedici dei ventisei punti sinora totalizzati in questo campionato: il convincente ... ilveggente

