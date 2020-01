Coronavirus, ora è ufficiale: ci sono 3 casi confermati. I 3 pazienti sono in isolamento (Di sabato 25 gennaio 2020) Un nuovo caso sospetto di Coronavirus anche in Italia. Dopo quello di Bari, segnalato negli scorsi giorni, si parla della possibilità che una donna sia stata infettata a Napoli. Un’asiatica è stata ricoverata e messa in isolamento presso l’ospedale di Cotugno, una paziente che presentava i sintomi tipici del virus cinese, quindi febbre alta e difficoltà a respirare. La donna ha 63 anni ed è originaria dello Sri Lanka, e sono in corso tutti gli accertamenti del caso per capire se la stessa sia affetta o meno dal Coronavirus. Del resto è facile incorrere in allarmismi in questi casi, come avvenuto a seguito del caso di Bari di cui sopra, rivelatosi poi un falso allarme. La cosa certa è che la donna non è stata in Cina di recentemente, ma viene da un viaggio nel suo paese d’origine, di conseguenza, non è da escludere che la stessa si sia ammalata di qualche altra patologia simile al ... howtodofor

fanpage : ??Ultim'ora - #coronaviruswuhan, scatta l’allerta a Napoli - Rosyfree74 : RT @dar_riee: +++ ULTIM’ORA +++ Nuova scioccante scoperta sul #CoronaVirus: l’ultimo stadio ti porta a suonare citofoni all’impazzata. #c… - MiloGino : RT @PatriziaRametta: un po' come i profeti di sventura.... la fine del mondo.. è da anni che ci dicono che qualche virus o qualche cats… -