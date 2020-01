WhatsApp, finalmente ufficiale il tanto atteso tema scuro (Di venerdì 24 gennaio 2020) È ormai da qualche mese che attendiamo tutti con ansia il lancio ufficiale del nuovissimo tema scuro di WhatsApp. Il cosiddetto Dark Mode, dopo aver conquistato gli utenti di Facebook e Instagram, arriva finalmente sull’app di messaggistica più utilizzata al mondo. Utilizzare WhatsApp nero non è complicato e, a quanto pare, potrebbe portare un paio di vantaggi non indifferenti. Perché dovremmo utilizzare il tema scuro su WhatsApp In queste settimane precedenti al lancio si è fatto un gran parlare delle motivazioni che avrebbero reso utile l’impiego del tema scuro. Le principali sono sicuramente tre. 1 – Gli occhi si stancano meno. 2 – La batteria dello smartphone potrebbe durare di più. 3 – Il tema scuro, secondo i gusti personali, potrebbe essere esteticamente piacevole. Il tema scuro, come si presenta e come si installa È il nome stesso a dirlo: il tema ... kontrokultura

KontroKulturaa : WhatsApp, finalmente ufficiale il tanto atteso tema scuro - - cybersec_feeds : RT @pcexpander: WhatsApp Beta, arriva finalmente il tema scuro: come provarlo #pcexpander #cybernews #nonstopnews #cybersecurity #cyberatta… - betweenyourarms : AVREMO WHATSAPP SCURO. FINALMENTE. -