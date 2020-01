Per Salvini l’oste di Lodi è stato assolto grazie a sua riforma su legittima difesa. Ma non è vero (Di venerdì 24 gennaio 2020) "grazie alla nuova legge sulla legittima difesa voluta dalla Lega il ristoratore Mario Cattaneo, per cui erano stati chiesti tre anni di carcere per aver ucciso un rapinatore nel suo locale, è stato assolto!": Matteo Salvini grida vittoria per l'assoluzione dell'oste di Lodi, che nel 2017 aveva sparato a un uomo che si era introdotto nel suo locale, uccidendolo. Ma le cose stanno davvero così? La sentenza è davvero riconducibile alla riforma del Carroccio? Facciamo chiarezza. fanpage

