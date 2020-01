LIVE Federer-Millman 1-2, Australian Open 2020 in DIRETTA: primo set in equilibrio (Di venerdì 24 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Millman, l’Australiano chiude il game con un ace! 40-15 Scambio lungo chiuso dall’errore di rovescio di Federer. 30-15 Il tennista di casa si mette a riparo ancora col servizio. 15-15 Meraviglioso dritto all’incrocio delle righe di Federer sulla seconda dell’Australiano. 15-0 Ancora una prima eccezionale di Millman, Federer può solo toccare. 1-1 Match in grande equilibrio. 40-15 Prima vincente del numero 3 del mondo. 30-15 Scappa largo il dritto di Federer 30-0 Diritto di Millman in rete sull’uscita dal servizio dello svizzero. 15-0 Serve and volley di Federer! 1-0 Millman! L’Australiano ha trovato un ottimo ritmo dal servizio e passa in vantaggio. 40-0 Prima devastante di Millman, fuori di poco il dritto di Federer. 30-0 Ancora ottimo servizio dell’Australiano con risposta in rete. 15-0 Scappa ... oasport

