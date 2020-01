Caso Ghosn - Giappone e Libano hanno 40 giorni per decidere sul futuro dell'ex manager (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il Libano e il Giappone hanno circa 40 giorni per decidere il futuro di Carlos Ghosn. Sul tavolo, secondo fonti della Reuters, ci sono due opzioni: l'estradizione in Giappone dell'ex manager oppure il processo direttamente in Libano.Le richieste di Tokyo. Tra i Due Paesi non esiste alcun accordo di estradizione e Beirut respinge sempre le istanze di estradizione per i suoi cittadini: Ghosn ha cittadinanza libanese, francese e brasiliana. Tuttavia, le autorità di Tokyo, oltre a emettere un mandato di arresto internazionale, si sono mosse comunque per riportare in territorio nipponico l'ex manager. Il Giappone ha inviato a Beirut una serie di richieste per capire quali documenti inviare per un'eventuale domanda ufficiale di estradizione. La risposta dei libanesi è stata inviata proprio oggi, facendo scattare una particolare disposizione legata ai rapporti con l'Interpol: entro circa 40 ... quattroruote

quattroruote : Caso #Ghosn, Giappone e Libano hanno 40 giorni per decidere sul suo futuro. Due le opzioni: l'estradizione o il pro… - Notiziedi_it : Divorzio Nissan Renault, clamorosi risvolti del “Caso Ghosn” - ilfoglio_it : Ghosn scrive al Financial Times. 'Il mio caso dimostra che il Giappone è privo di un sistema giudiziario moderno' -