Addio Poldark, il finale in onda su laF il 24 gennaio: il cast ha salutato la serie portando via ricordi dal set (Di venerdì 24 gennaio 2020) Va in onda anche in Italia, venerdì 24 gennaio in prima serata su laF (Sky 135), il finale di serie di Poldark: in prima tv assoluta nel nostro Paese, il costume drama tra i più longevi ed apprezzati del nuovo millennio si conclude dopo cinque anni dall'inizio della sua produzione con la quinta ed ultima stagione. L'adattamento BBC, basato sui romanzi di Winston Graham editi in Italia da Sonzogno, si è congedato lo scorso anno da decine di milioni di spettatori in tutto il mondo, conquistati dal 2015 ad oggi. Gli ultimi due episodi della quinta stagione rappresentano anche il finale dell'intera saga di Poldark, all'insegna di duelli all'ultimo colpo di spada: il protagonista Ross si reca a Londra per realizzare la sua vendetta nei confronti del vecchio commilitone Ned che ha complottato contro di lui, mentre Demelza viene a conoscenza del fatto che i francesi stanno ... optimaitalia

