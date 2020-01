The Good Doctor 3 debutta a San Valentino su Rai2? Le novità sulla programmazione (Di giovedì 23 gennaio 2020) The Good Doctor 3 si prepara a sbarcare su Rai2? Sembra che l'attesa sia finita e che proprio il giorno di San Valentino il pubblico italiano avrà modo di conoscere e seguire la storia di Shaun (interpretato da Freddie Highmore) nei nuovi episodi che compongono la terza stagione attualmente in onda negli Usa. Messo da parte il tumore del suo mentore, il dr Glassman, sembra proprio che The Good Doctor 3 andrà a scavare in quelli che sono i sentimenti di Shaun e quello che sarà il suo comportamento quando nella sua vita arriveranno l'amore e i primi sentimenti contrastanti. La terza stagione della serie è composta da 18 episodi e negli Usa ha ripreso la sua corsa dopo la lunga pausa invernale arrivando già alla soglia del 13esimo in onda il prossimo 27 gennaio. Se tutto sarà confermato, invece, The Good Doctor 3 arriverà su Rai2 il 14 febbraio con un doppio episodio a settimana fino a ... optimaitalia

