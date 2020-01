Strega, la designazione per la gara di Cittadella: scongiuri d’obbligo (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Sarà Niccolò Baroni della sezione di Firenze a dirigere il match del Tombolato tra Benevento e Cittadella, in programma sabato alle ore 15. Il fischietto toscano ha diretto i giallorossi in questa stagione nella sfortunata trasferta di Pescara, nel noto 4-0 che resta l’unico ko degli uomini di Inzaghi in campionato. Anche lo scorso anno Baroni arbitrò Pescara-Benevento, con altro ko annesso (2-1). nella stagione 2016/2017, invece, si registrarono due pareggi: il primo nel debutto in trasferta della Strega a Modena contro il Carpi (1-1); il secondo in casa contro il Vicenza (0-0). Precedenti poco confortanti anche in serie C. Nel campionato 2014/15 arrivò il ko interno contro il Lecce, mentre nella stagione precedente si segnala il 2-2 sul campo dell’Aquila con pari giallorosso in rimonta nei minuti di recupero a firma di Guido Di ... anteprima24

