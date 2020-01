Matteo Salvini e il piccolo Tommy: "Ma quanto vale la vita di un bimbo di 18 mesi? Oggi tutti a Bibbiano" (Di giovedì 23 gennaio 2020) Prima dello scandalo dei bambini di Bibbiano, in Emilia Romagna, c'è stato il caso drammatico e terrificante del piccolo Tommaso Onofri, rapito e ucciso nel 2006 a Casalbaroncolo, in provincia di Parma. "Ma quanto vale la vita di un bimbo di 18 mesi? Pazzesco", scrive in un post pubblicato sul suo p liberoquotidiano

repubblica : Matteo Salvini che all’ora di cena citofona a un povero cristo qualsiasi, chiedendogli 'Lei spaccia? Lei è tunisino… - fanpage : Il durissimo attacco di Fabio Volo #salvinicitofona - TgLa7 : #Regionali, Mihajlovic, allenatore del Bologna: io tifo per Matteo Salvini,vspero possa vincere in Emilia-Romagna con Lucia Borgonzoni -