Non c’è pace per Elisabetta II | il nipote Peter Phillips «vende» latte su una tv cinese

Enzo Iacchetti : “Non ho amici in televisione - con Ezio Greggio c’è un tacito accordo di convivenza” : Enzo Iacchetti, storico conduttore di Striscia la notizia insieme a Ezio Greggio, confessa di non essere mai stato interessato a coltivare amicizie nell’ambiente dello spettacolo. “Ho amici idraulici e meccanici, non ne ho nel mio ambiente” ha raccontato il popolare presentatore. Nemmeno il collega di scrivania rientrerebbe in questa ristrettissima cerchia: “Siamo compagni di banco, c’è un tacito accordo di ottima convivenza”.Continua a leggere

Fumare inquina l’ambiente - Non c’è dubbio : (foto: TIZIANA FABI/AFP via Getty Images) Sui pacchetti di sigarette servirebbe un’avvertenza in più: Nuoce gravemente all’ambiente. Nei giorni scorsi ha fatto molto discutere l’idea del sindaco Beppe Sala, annunciata mentre Milano soffocava nello smog, di vietare il fumo negli spazi pubblici all’aperto. Eppure i ricercatori non hanno dubbi: Fumare inquina. Oltre a devastarci i polmoni, il fumo delle sigarette sprigiona infatti gas e particelle ...

Non c’e’ intesa sulla prescrizione - maggioranza fibrilla. Renzi : rischi incostituzionalità : Non è bastato un nuovo vertice di maggioranza a Palazzo Chigi per trovare l'accordo sulla prescrizione e sulla riforma del processo penale. Al tavolo del governo, presente il premier Giuseppe Conte, il ministro Alfonso Bonafede ha presentato la sua bozza di riforma, che contiene 35 articoli con la previsione di una delega al governo a intervenire su vari punti, dalla riforma del processo penale per l'accorciamento dei tempi per le sentenze a una ...

L’ex arbitro Pieri su Napoli-Lazio : «Giusti i rossi - ma il fallo di Leiva Non c’era» : Durante la trasmissione di commento della gara di Coppa Italia tra Napoli e Lazio su Rai 1, ha parlato l’ex arbitro Tiziano Pieri sugli interventi arbitrali he hanno influenzato il corso della partita “Il rigore sulla Lazio è sacrosanto, ma andava annullato se la palla fosse entrata perché Immobile la tocca due volte, prima col destro poi col sinistro. Sul doppio giallo a Hysaj non ci sono dubbi: l’espulsione è ...

Pelonzi : maggioranza 5S di Roma Non c’è più : Roma – “Col voto di oggi vince la citta’ ma c’e’ da chiedersi se esista ancora una maggioranza in grado di guidare Roma, visto che una delibera della Giunta e’ stata bocciata dall’aula. Se un decreto di un ministro venisse bocciato dal Parlamento quel ministro darebbe le dimissioni, in questo caso la delega ai rifiuti ce l’ha la sindaca e se la maggioranza, come ha dimostrato il voto di oggi in ...

La piccola Lilia Non c’è più - addio alla bimba di 7 anni : “Eri nel cuore di tutti noi” : Tempo di lettura: 1 minutoLa comunità di Ottaviano è sconvolta. Una bimba di 7 anni è morta improvvisamente nella giornata di ieri. A ucciderla sarebbe stata un’improvvisa crisi respiratoria, che gli avrebbe provocato un arresto cardiaco. Il personale medico giunto sul posto non ha potuto far altro che constatarne la morte, la piccola non respirava più. I genitori sconvolti sono stati raggiunti da amici e parenti, ora stretti ...

Elly Schlein affronta Salvini : «Perché Non c’eravate alle riunioni sui negoziati di Dublino?» – Il video : Ad aspettare Matteo Salvini, fuori da un ristorante a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese, c’era anche Elly Schlein, ex europarlamentare e candidata capolista per Bologna-Ferrara e Reggio Emilia nella lista “Emilia-Romagna coraggiosa” che appoggia Bonaccini come candidato presidente. Elly Schlein, come si vede nel video, rivolge al leader della Lega una domanda sui negoziati di Dublino, ovvero sul sistema che in Europa ...

In Tolo Tolo manca Gennaro Nunziante ma Non c’è neanche Checco Zalone : Mai fare l’errore di sciogliere una formula che funziona, il rischio è che si capisca chi era quello necessario. Succede per le band musicali, per i gruppi comici, per squadre di calcio e allenatori, per i copy e gli art nella pubblicità e anche per i team collaudati nei film. In genere quando ce l'hai, mai disfarsi del sarto, di quello che cuce, che mette tutto insieme e gli dà una forma. Forma che manca a questo Tolo Tolo. Primo film di ...

Gregoretti - Zingaretti : “C’è l’ossessivo tentativo di Salvini di parlare di sé. Ha diritto di difendersi ma Non di strumentalizzare la giustizia” : “Disertare la Giunta sulla Gregoretti è stato un boomerang? C’è l’ossessivo tentativo di Salvini di parlare di se stesso, quindi invito tutti a parlare dei problemi degli italiani e non di quelli giudiziari di un politico, che ha il diritto alla difesa ma non di strumentalizzare la giustizia come sta facendo”. Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti, arrivando a una iniziativa della Regione Lazio a Roma. “Le ...

L’amore vince - e nel Napoli Non c’è amore : FALLI DA DIETRO – COMMENTO ALLA 20° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2019-20 I ragazzi che si amano. È probabilmente la più bella immagine di tutto il campionato. Il Toy Boy ha appena messo a segno il goal del vantaggio e pazzo di gioia corre dalla Joya e – grato per l’assist delizioso – lo afferra in una stretta possente e lo bacia appassionatamente sulla bocca. È un’immagine che passerà alla storia. Si sovrappongono iconografie che hanno ...

Valentina Ferragni bollente su Instagram : l’accappatoio si sposta e sotto Non c’è nulla. Fan stesi : Tutto è iniziato con Chiara Ferragni che , per seguire la sua passione, ha iniziato a postare in rete foto dei suoi look. Poi tutti sappiamo come è andata a finire: ora Chiara Ferragni è una della influencer più amate al mondo e anche le sue sorelline – Valentina e Francesca – hanno seguito le sue orme. Certo, si sono trovate la strada spianata ma comunque anche loro sanno fare il mestiere. E anche loro piacciono ai follower. Le tre sorelle ...

Omicidio Roberta Ragusa : la figlia “ho capito quel giorno che Non c’era più” : Omicidio Roberta Ragusa: la figlia “ho capito quel giorno che non c’era più” Aveva appena 12 anni quando le hanno portato via la mamma, ora ne ha 19 e chiede che venga fatta giustizia. Alessia Logli era la figlia di Roberta Ragusa, la donna uccisa dal marito il 12 gennaio 2012. Ecco le sue parole – rilasciate a Quarto Grado – e ciò che la ragazza ha provato dentro di sé quando sua madre è stata uccisa. Clicca qui per ...

Nell’umanità che Non c’è più - a Siracusa hanno distrutto il «muro della gentilezza» per i clochard : Il muro gentilezza era stata un’iniziativa della giunta civica di Siracusa. Si tratta di un’associazione che ricalca un po’ la composizione della giunta comuncale, con la differenza di essere apartitica e di occuparsi di tematiche sociali in città. Il muro della gentilezza, un fenomeno che si sta diffondendo a macchia d’olio anche in altri luoghi d’Italia, rappresenta un modo anonimo di fare volontariato e di ...