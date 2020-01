Ministro cinese Luo Shugang in visita al Colosseo (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Roma – “In occasione dell’inaugurazione dell’anno della cultura e del turismo Italia-Cina 2020 ho accompagnato quest’oggi in visita al Colosseo il Ministro della Cultura e del Turismo della Repubblica Popolare cinese, Luo Shugang”. Lo scrive su Instagram il direttore del Parco archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo, che pubblica alcuni scatti della visita del Ministro cinese all’Anfiteatro Flavio. L'articolo Ministro cinese Luo Shugang in visita al Colosseo proviene da RomaDailyNews. romadailynews

_MiBACT : Il 2020 è l'anno Italia – Cina: al via domani, martedì 21 gennaio, la cerimonia inaugurale per #ItaliaCina2020 con… - laltracalabria : RT @LaNostraSalute: #coronavirus cinese. #Medici in allerta anche in #Italia. Il rischio contagio è stato alzato - questa mattina, dalle Au… - LaNostraSalute : #coronavirus cinese. #Medici in allerta anche in #Italia. Il rischio contagio è stato alzato - questa mattina, dall… -