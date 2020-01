Dialogo intorno a Diego Demme: “che partita!”, “sì ma piano con i santini” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) “Lobotka migliore in campo”. Ma a parte la satira di qualche buontempone, Napoli-Lazio e la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia hanno preso quasi subito un nome e un cognome: Diego Demme. Lui la novità, lui il “vertice basso” tanto atteso, lui il catalizzatore di palloni e sostanza a centrocampo. Ha finito per prendersi i riflettori pure nella serata di Insigne Capitano vincente, perché nella crisi la novità emerge salvifica. Pure se non lo è, magari. Il punto è che forse lo è davvero, oppure no. Nella festa i giudizi del popolo si spaccano. “Demme è forte!”, “sì, ma piano a farne un santino”. Il Dialogo è cominciato in redazione, e lo finiamo qui, pubblicamente. Perché il Napolista parla in faccia, anche quando è su posizioni alternative. Mario Piccirillo: Sono tornati i tifosi al San Paolo, hanno ricominciato a cantare. E ... ilnapolista

