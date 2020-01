Atalanta: anche contro la Spal il pressing fa la differenza (Di mercoledì 22 gennaio 2020) anche nella sconfitta contro la Spal, l’Atalanta di Gasperini ha recuperato spesso palla in avanti. Tante occasioni sono arrivate così Il pressing intenso fortemente orientato sull’uomo è il principale marchio di fabbrica dell’Atalanta di Gasperini. Pure nella deludente sconfitta contro la Spal, la Dea è riuscita a recuperare tante volte palla in avanti, innescando situazioni pericolosissime. Un esempio nella slide sopra. La Spal prova a iniziare dal basso, ma ogni giocatore è marcato da un avversario. Gosens recupera quindi palla su Strefezza e avvia una transizione che porta a una grande occasione per Freuler. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

