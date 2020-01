Traffico Roma del 20-01-2020 ore 19:00 (Di lunedì 20 gennaio 2020) PER AGGIORNAMENTI SUL Traffico E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34. SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER Traffico DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER LA A24 Roma TERAMO. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. DIFFICOLTà DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE SULLA VIA LITORANEA IN PROSSIMITA’ DEL SECONDO CANCELLO SULLA VIA CASSIA CON RALLENTAMENTI TRA VIA DEI DUE PONTI ED IL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI. Traffico RALLENTATO ANCHE SULLA VIA SALARIA TRA VIA GAIOLE IN CHIANTI E VIA DEL FORO ITALICO. TRAFFICATA LA TANGENZIALE CON RALLENTAMENTI TRA VIA NOMENTANA E VIA SALARIA VERSO LO STADIO E TRA VIALE TOR DI QUINTO E LA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI IN ZONA CELIO, PER UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO ALLE CONDUTTURE DELL’ACQUA, RESTA CHIUSA AL Traffico VIA MARCO AURELIO, ... romadailynews

