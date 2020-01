Tony Colombo e la camorra: “Ecco tutta la verità” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Io non posso pagare per la famiglia di mia moglie. Lei è una incensurata come me, che cosa c’entriamo noi con la camorra? Ci calunniate e adesso siamo siamo stanchi”. Per la prima volta Tony Colombo, il neomelodico napoletano del momento con un milione di seguaci sui social e concerti in tutta Italia, risponde alle accuse di collusione con la malavita. Con lui, ospite della trasmissione di La7 Non è l’Arena, anche la moglie Tina Rispoli, ex moglie di Gaetano Marino, boss della camorra ucciso nel 2017 a Terracina e il direttore di Fanpage, Francesco Piccinini. Le accuse contro Colombo e la moglie sono incalzanti, ma lui parla “di fiction montata ad arte per fare audience”. “Quando vado a cantare non chiedo la carta di identità degli ospiti o di chi mi paga. Io canto? Prendo i soldi e me ne vado – ... anteprima24

