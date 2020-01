Mestre, una donna si dà fuoco davanti al Tribunale dei minori: è grave (Di lunedì 20 gennaio 2020) Mestre, donna si dà fuoco davanti al Tribunale dei minori: è grave Nella mattina di oggi, lunedì 20 gennaio 2020, una donna si è cosparsa di liquido infiammabile e si è data fuoco davanti al Tribunale dei minori di Mestre: la signora, non ancora identificata, è stata soccorsa e condotta prima all’ospedale all’Angelo, dove è stata ricoverata in condizioni molto gravi, e poi trasportata d’urgenza al Centro grandi ustionati di Padova. Sul fatto indaga adesso la polizia, soprattutto per cercare di ricostruire le motivazioni del gesto. davanti al Tribunale dei minori di Mestre gli agenti hanno trovato – accanto alla tanica con all’interno il liquido infiammabile – anche un cartello su cui, con un italiano incerto. Nel messaggio, infatti, si legge un riferimento all’affidamento della figlia della donna, che si chiama Sofia, e anche al marito che ... tpi

