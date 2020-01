Il musulmano a cui “non frega un c**o” dei cristiani uccisi era un attore pagato dal giornalista Mediaset (Di lunedì 20 gennaio 2020) In queste ore circola un articolo pubblicato su IsNews su un caso avvenuto in casa Mediaset, quando il programma Striscia La Notizia smascherò due servizi andati in onda sui programmi di Paolo Del Debbio Quinta Colonna e Dalla Vostra Parte. Secondo l’inchiesta di Striscia un inviato di Del Debbio aveva pagato una persona che in un caso si era presentata come un rom particolarmente avvezzo alle truffe con furto di automobili e nel secondo caso, invece, come un musulmano a favore dei terroristi. Con questo articolo vogliamo precisare che parliamo di una notizia datata – si parla del 2015 – e che la vicenda ha avuto delle evoluzioni. Il 25 maggio 2015 IsNews scriveva: Lo ha rivelato Striscia la Notizia: attori e persone comuni sarebbero state convinte dietro retribuzione a rispondere strumentalmente alle domande. I servizi così artefatti sono poi andati in onda nei ... bufale

