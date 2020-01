Elisa De Panicis: “Denver è fidanzato ma mi voleva con lui in albergo”, lei starebbe con Hernandez (Di martedì 21 gennaio 2020) Andrea Denver nega ancora una volta l’attrazione per Elisa De Panicis, con la quale avrebbe vissuto un flirt fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. “Sono fidanzato” si giustifica lui e l’influencer decide di vuotare il sacco: “La tratti bene la tua fidanzata visto che mi hai chiesto di seguirti in albergo a Milano oppure di potermi raggiungere nel mio”. Lei, invece, sarebbe legata a Theo Hernandez del Milan. fanpage

