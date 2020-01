Australian Open 2020: Roger Federer liquida in tre set Steve Johnson e accede al secondo turno (Di lunedì 20 gennaio 2020) In 1 ora e 24 minuti di gioco lo svizzero Roger Federer archivia la pratica “primo turno”, sconfiggendo il n.75 del ranking Steve Johnson nell’esordio agli Australian Open 2020 di tennis. L’elvetico (n.3 del ranking) non è stato ostacolato dall’arrivo della pioggia che ha costretto gli organizzatori a interrompere nei campi outdoor il gioco. Federer, infatti, all’interno della Rod Laver Arena (indoor), ha potuto continuare, aggiudicandosi il proprio incontro con il punteggio di 6-3 6-2 6-2. Il nome del prossimo avversario del fuoriclasse nativo di Basilea verrà fuori dal confronto tra il francese Quentin Halys (n.215 del mondo) e il serbo Filip Krajinovic (n.41 ATP). Nel primo set Federer mette subito le cose in chiaro, andando avanti di un break nel secondo game. Ha un piccolo passaggio a vuoto nel gioco successivo lo svizzero, ma la palla break ... oasport

