Ascolti tv: Verissimo da record, Barbara d’Urso riparte a suon di ‘choc’ (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il 2020 parte con il botto per Verissimo, di Silvia Toffanin: Ascolti record per una puntata che segna il dato migliore della stagione. Non va male anche per Barbara d’Urso, che ha tenuto testa al successo di Chi m’ha visto, su Raiuno, a suon di servizi ‘choc’. Grande sorpresa a C’è Posta per Te, con una Mara Venier effervescente a dominare il parterre di super ospiti. Ascolti del 18 gennaio: Verissimo vola Verissimo da record: nella puntata del 18 gennaio scorso, Silvia Toffanin ha incassato un trionfo assoluto d’Ascolti nella fascia pomeridiana. Un successo che conferma il gradimento del pubblico nei confronti del talk Mediaset e della sua conduttrice, osannata da un ventaglio sempre più vasto di telespettatori. 3.138.000 persone davanti agli schermi per la reginetta indiscussa di Canale 5, con uno share che ha toccato la vetta del 22.04%. Anche stavolta, la rosa di ospiti ... thesocialpost

