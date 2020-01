Al “Giannone” focus sulla violenza di genere: “La strada per la parità è ancora lunga” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento -Presso l’Aula Magna “Palatucci” del Liceo Classico “Pietro Giannone” di Benevento si è discusso stamani di violenza di genere. A intervenire, Francesca Romana Recchia Luciani, docente di Storia della Filosofia contemporanea dell’Università di Bari. “La nostra società continua ad essere profondamente sessista e, nonostante i proclami, le buone intenzioni, i passi in avanti sono stati modesti”. Ne è profondamente convinta la docente che ha affermato come il rapporto tra uomo e donna sia migliorato ma le recrudescenze di fenomeni legati al patriarcato e alla violenza gettano una luce assai sinistra sul nostro presente. “La violenza di genere, in realtà”, ha sottolineato, “è un tema di stringente attualità”. La giornata è stata presieduta dal dirigente ... anteprima24

