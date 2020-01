Grande Fratello Vip, Andrea Denver in lacrime per Elisa De Panicis: “Ci sto soffrendo tanto” (Di domenica 19 gennaio 2020) Sono ormai andate in archivio le prime puntate del Grande Fratello Vip 4 e le dinamiche del gioco cominciano a farsi interessanti. Le simpatie, le antipatie e i possibili flirt prendono pian piano forma. In molti avevano pensato e sperato che tra Elisa De Panicis e Andrea Denver potesse esserci del tenero. Dopo che i due, nonostante qualche remora, hanno svelato di aver avuto una frequentazione oltre oceano, era lecito aspettarsi un ritorno di fiamma che purtroppo non ci potrà essere, almeno all’interno della casa più spiata d’Italia. La modella, infatti, è stata eliminata proprio nell’ultima puntata. Tra i due, proprio per il fatto che lei aveva raccontato quanto accaduto mentre lui aveva preferito far finta di niente, c’è stato un duro scontro. Elisa ha usato parole molto dure e Andrea, nonostante abbia sottolineato che continuerà a volerle bene, ha reagito con ... Leggi la notizia su kontrokultura

