Elisa Tessuti arrestata in Cile: ecco perchè (Di domenica 19 gennaio 2020) La ventottenne è stata fermata dalla polizia Cilena per aver realizzato un disegno su una roccia, in un parco nazionale. “Danno d’immagine dell’ambiente naturale”: questo il reato di cui è accusata. Probabilmente Elisa Tessuti non immaginava le conseguenze che il suo gesto avrebbe potuto avere: ma per la sua azione è stata arrestata. La ventottenne italiana … L'articolo Elisa Tessuti arrestata in Cile: ecco perchè proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

IoNonLoSo09 : @Corriere @ilmessaggeroit questo è successo in #Patagonia #TorresDelPaine #Cile pochi giorni… - IoNonLoSo09 : @repubblica Buon Pomeriggio. Questo è accaduto in #Patagonia #TorresDelPaine #Cile #Chile pochi giorni… - MartinezRoe7 : RT @IoNonLoSo09: Laurea in cultura e storia e dipinge una roccia nel nostro Parco Patrimonio #TorresDelPaine.Si chiama Elisa Tessuti ed e i… -