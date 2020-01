Dove vedere Benevento-Pisa in diretta tv e streaming (Di domenica 19 gennaio 2020) Dove vedere Benevento-Pisa in diretta tv e streaming Durante questo week-end è ripartito il campionato di Serie B con la prima giornata del girone di ritorno. Uno dei match in programma della 20esima giornata sarà Benevento-Pisa di domenica 19 gennaio. Fischio d’inizio previsto alle ore 21.00 allo stadio Ciro Vigorito. Le statistiche vedono in netto vantaggio la squadra di casa, che su sei precedenti ha trionfato per ben cinque volte, concedendo un solo pareggio. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO Il Benevento vuole continuare a dominare Dopo il girone d’andata, i ragazzi del Benevento, guidati da mister Pippo Inzaghi, possono ritenersi molto soddisfatti del loro rendimento. Infatti hanno accumulato un vantaggio di quindici punti rispetto alla terza in classifica – il Crotone – e dodici lunghezze nei confronti della seconda, ovvero il ... Leggi la notizia su termometropolitico

