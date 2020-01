Inter, Conte: “Young non gioca a Lecce. Politano? Sa che ho fatto una scelta tecnica” (Di sabato 18 gennaio 2020) Inter a Lecce, nella conferenza stampa della vigilia Antonio Conte parla degli aspetti più discussi del momento e del mercato. A cominciare da Ashley Young, prelevato dallo United: "Domenica non ci sarà ma sarà pronto per il Cagliari". Su Vecino e Politano chiarisce: "Il primo non è a disposizione. Matteo era convinto di essere alla Roma e sa che io ho fatto una scelta tecnica". Leggi la notizia su fanpage

DiMarzio : L’@Inter su #Moses (pupillo di #Conte al @ChelseaFC) come esterno, se non si chiude con #Spinazzola. @SkySport #calciomercato - Inter : ANTONIO CONTE LIVE - La conferenza della vigilia di Lecce-Inter, prima giornata del girone di ritorno - carlolaudisa : Arriva domani a Milano Ashley #Young. Al #ManchesterUnited 1,5 mln e #Conte ha l’esterno che cercava. #Inter revolution -