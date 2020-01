Incidente mortale sulla Castelvetrano-Triscina, muore Cosimo Favoroso (Di sabato 18 gennaio 2020) Si chiama Cosimo Favoroso la persona che ha perso la vita in seguito a un tragico Incidente stradale avvenuto a Castelvetrano sulla SP81 in direzione Triscina. L’uomo è morto questa notte all’ospedale Vittorio Emanuele di Castelvetrano in seguito alle gravissime ferite riportate nell’Incidente frontale tra due furgoni lungo la strada del Trapanese. Lo schianto è avvenuto ieri sera attorno alle 19. Secondo le prime ricostruzioni, dietro all’Incidente mortale della strada provinciale Castelvetrano-Triscina. ci sarebbe un repentino cambio di corsia. Uno dei due mezzi coinvolti avrebbe eseguito un cambio di carreggiata invadendo la corsia opposta. Inevitabile è stato lo scontro frontale. Cosimo Favoroso, 78 anni, è stato subito portato da un’ambulanza del 118 nell’ospedale di Castelvetrano dove è deceduto nel corso della notte. ferito anche l’altro ... Leggi la notizia su direttasicilia

