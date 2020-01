Bus travolge un’auto e la schiaccia contro un cancello: morte due persone (Di sabato 18 gennaio 2020) Tragedia in provincia di Foggia. Un incidente stradale avvenuto, la sera del 17 gennaio, lungo la Statale 90, in contrada ‘Giardinetto’. Il fatto è successo quando si è verificato un violento impatto tra un pullman di linea delle Ferrovie del Gargano e un’autovettura. Coinvolto un autobus partito alle 17.15 da Foggia e diretto ad Orsara di Puglia. Due persone sono rimaste uccise nello schianto sulla SS90, si tratta di extracomunitari che erano a bordo di un veicolo. “La strada statale 90 ‘Delle Puglie’ – comunica ANAS – è provvisoriamente chiusa al transito in corrispondenza del km 76,200 a causa di un incidente avvenuto a Foggia”.



Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti un’autovettura ed un pullman di Ferrovie del Gargano (partito da Foggia e diretto ad Orsara di Puglia) e nell’impatto due ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

