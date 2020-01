Australian Open 2020, il tabellone degli italiani: Berrettini e Fognini, possibili ottavi contro. Sinner in cerca di Shapovalov, sfortuna Sonego e Cecchinato (Di sabato 18 gennaio 2020) Il sorteggio del tabellone principale degli Australian Open 2020 ha regalato agli italiani soddisfazioni variabili: si va dalle buone prospettive di Matteo Berrettini a un giocatore detestato (solo sul piano tennistico) da Fabio Fognini, dalla sfortuna di Lorenzo Sonego, Marco Cecchinato e Salvatore Caruso alle possibili prospettive di Andreas Seppi e Stefano Travaglia, per finire con Jannik Sinner, piuttosto fortunato nel sorteggio del qualificato. Andiamo a scoprire nel dettaglio da cosa sono attesi i nostri giocatori. L’ordine nel quale sono citati è rigorosamente quello del tabellone. LORENZO SONEGO Molto sfortunato il torinese, cui tocca in sorte Nick Kyrgios, l’idolo di casa, che è apparso in gran forma durante l’ATP Cup. C’è un precedente tra i due giocatori, ed è quello del primo turno del Masters 1000 di Cincinnati, in cui fu l’Australiano a ... Leggi la notizia su oasport

