A uccidere Anastasi è stata la Sla (Di domenica 19 gennaio 2020) La "stronza" chiamava Stefano Borgonovo la Sla che se l'è portato via nel 2013 e ora la malattia neurodegenerativa è tornata a colpire un calciatore di successo come Pietro Anastasi. L'ex attaccante di Juve e Inter, scomparso venerdì sera a Varese all'età di 71 anni, aveva scoperto di essere afflitto dalla sclerosi laterale amiotrofica tre anni fa, dopo un'operazione per un tumore all'intestino. Lui in un'intervista nel dicembre 2018 aveva continuato a dire di avere un cancro, ma dopo il suo decesso è riaffiorato il dramma di una malattia che in Italia colpisce soprattutto i calciatori, categoria statisticamente al primo posto davanti agli agricoltori. La malattia di 'Pietruzzu' era peggiorata negli ultimi mesi, al punto che in ospedale sarebbe stato lui stesso a chiedere la sedazione assistita il giorno prima della sua morte. Detta anche morbo di Lou ... Leggi la notizia su agi

