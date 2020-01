Ue verso lo stop al riconoscimento facciale nei luoghi pubblici (Di venerdì 17 gennaio 2020) L’Unione Europea sta pensando di vietare per diversi anni l’uso delle tecnologie di riconoscimento facciale nei posti pubblici. Euractiv ha avuto modo di poter guardare una bozza del “libro bianco sull’intelligenza artificiale”, in cui si parla di un blocco temporaneo che potrebbe andare dai 3 ai 5 anni. La versione finale del documento è prevista per il mese di febbraio.Questa scelta è dettata dai timori sulla sorveglianza pervasiva di queste tecnologie, e degli effetti sul lungo periodo. Secondo il Guardian, la scelta è “un modo per Bruxelles di gestire i rischi dati dalla velocità vorticosa con cui il software viene adottato”. Il blocco, inoltre, si lega al diritto di ogni cittadino europeo di ”non essere soggetto a una decisione basata esclusivamente sul trattamento automatizzato, compreso la ... Leggi la notizia su huffingtonpost

