Iran, l’ayatollah Khamenei contro Trump: “Dialogo con Usa è un inganno” (Di venerdì 17 gennaio 2020) La Guida Suprema Ali Khamenei ha presieduto la preghiera del venerdì tenendo un discorso di fronte alla folla di persone radunatesi a Teheran. L’ayatollah ha commentato alcuni fatti accaduti in Iraq e Iran nelle ultime settimane sferrando il suo attacco a Trump e all’Occidente. Khamenei, inoltre, non guidava la preghiera se non in momenti di estrema crisi: ciò non accadeva dal 2012. Nel frattempo, inoltre, è giunta la notizia del ferimento di 11 militari americani nell’attacco dello scorso 8 gennaio contro la base americana in Iraq. L’attacco seguì l’uccisione del generale Soleimani. I soldati coinvolti sono stati subito trasferiti in Germania e in Kuwait per il trattamento di alcuni traumi cranici e per effettuare gli opportuni accertamenti. Una volta terminati i controlli, però, faranno ritorno alla base. Iran, l’ayatollah Khamenei contro Trump Il ... Leggi la notizia su notizie

