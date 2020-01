Grande Fratello Vip 2020, Miriana Trevisan spinge Pago da Serena Enardu: “Se la ami, torna da lei” (Di venerdì 17 gennaio 2020) L'ex del cantautore, nonché mamma del bambino che hanno avuto insieme, fa il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip raccontando una storia molto toccante e privata relativa alla vita di Pago. Poi, prima di andare via, gli dà un consiglio sulla sua situazione sentimentale, con una chiaro riferimento a Serena Enardu. Leggi la notizia su fanpage

berlusconi : ???? Grande fratello fiscale? Sono inutili vessazioni nei confronti dei cittadini, trattati come sudditi, per i quali… - GrandeFratello : Nella Casa del #GFVIP bisogna sempre fare i conti con i propri errori... e questa sera è già tempo di bilanci! Tu… - GrandeFratello : Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna… -