Due ore in procura: Tony Colombo parla con i pm (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Due ore di interrogatorio in procura a Napoli per Tony Colombo, il cantante neomelodico, sposo di Tina Ripoli, vedova di un boss della camorra, indagato dopo il concerto show a piazza del Plebiscito il 27 marzo, non autorizzato dal comune di Napoli, dove l’evento era registrato come un flash mob. Oltre a lui è stato ascoltato anche l’altro indagato Claudio De Magistris, fratello del sindaco Luigi, che sarebbe stato contattato da Tony Colombo e al quale avrebbe indicato due membri della segreteria del sindaco di Napoli ai quali rivolgersi per ottenere le autorizzazioni per un flash mob in piazza del Plebiscito. Dagli atti sequestrati dai magistrati risulterebbe però che la richiesta di disponibilità di piazza del Plebiscito era da intendersi dalle 18.30 alle 23, circostanza che, secondo l’accusa, “escludeva implicitamente la ... Leggi la notizia su anteprima24

