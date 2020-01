Un posto al sole, spoiler 17 gennaio: Renato e Otello ancora in guerra (Di giovedì 16 gennaio 2020) Venerdì 17 gennaio ritroveremo i nostri amici di Palazzo Palladini con un nuovo appuntamento di Un posto al sole. La longeva soap opera made in Italy si rinnoverà con la puntata numero 5420 e gli spoiler in merito sono avvincenti. Marina sarà in preda ad una crisi mentre Filippo sarà estremamente preoccupato per la moglie. Infine, Otello e Renato ne combineranno un’altra. Un posto al sole anticipazioni venerdì 17 gennaio 2020 Marina vivrà dei momenti a dir poco travagliati in quanto sarà in attesa di una risposta da parte di Valerio sulla questione delle quote dei Cantieri da cedere. Ma per la Giordano i problemi saranno destinati ad aumentare per via di Fabrizio. Quest’ultimo, dopo il duro scontro con lo zio Sebastiano, sarà determinato a dimostrare a Marina che la ama veramente. La situazione familiare della famiglia Sartori-Cirillo sarà molto complessa dato che la donna ... Leggi la notizia su kontrokultura

