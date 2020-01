Monitorare la salute cani e gatti con Uah Gene Test di Xiaomi (Di giovedì 16 gennaio 2020) L'Uah Gene Test di Xiaomi è un nuovo accessorio del produttore cinese studiato per la salute e la prevenzione dei nostri amici a quattro zampe. Se avete un cane o un gatto con voi di certo in cima alle vostre priorità ci sarà il suo benessere. Il progetto concepito da Xiaomi promette lo sviluppo di un device capace di condurre un Test veloce del DNA per cani e gatti, controllandone anche il pedigree e la salute in Generale. Tutto quanto bisognerà fare è raccogliere dagli 8 ai 10 campioni di saliva dalla mucosa della bocca. Come riportato da 'gizmochina.com', l'Uah Gene Test di Xiaomi si occuperà di rilevare, oltre al pedigree del vostro animale, anche la presenza di eventuali patologie Genetiche, intolleranze ed allergeni. L'apparecchio lavorerà in combinazione ad un'app companion, così da avere sempre tutti i dati a portata di mano. L'Uah Gene Test di Xiaomi potrebbe essere ... Leggi la notizia su optimaitalia

