Dentro Orchard House: dove Louisa May Alcott scrisse Piccole Donne (Di giovedì 16 gennaio 2020) Orchard House: dove Louisa May Alcott scrisse Piccole DonneOrchard HouseOrchard HouseOrchard HouseLa cucinaLa cucinaLa sala da pranzoIl salottoLa camera di Louisa May Alcott La camera di May, la Amy del romanzoCamera dei genitoriLo studioQuando si pensa a Piccole Donne, ci si immagina subito quella casa in legno, il caminetto acceso in salotto, la neve che cade lenta fuori dalla finestra, una tazza di cioccolata calda e una coperta. E quella casa esiste davvero. Orchard House si trova in Massachusset, in Merrimack Valley’s Concord, a circa 40 km da Boston. La storia delle sorelle Meg, Jo, Beth e Amy, è un racconto semi-autobiografico della vita di Louisa May dove, come la sua protagonista Jo, lei era la seconda di quattro sorelle. Venduta dopo la morte della madre, la casa è diventata un museo, dove si rivive la storia del romanzo che ha cambiato la storia della letteratura americana. ... Leggi la notizia su vanityfair

