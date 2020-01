Come una madre, Vanessa Incontrada e l'intervista interrotta (VIDEO) (Di giovedì 16 gennaio 2020) Poco prima dell'inizio della conferenza stampa di presentazione di Come una madre, la serie tv in onda su Rai1 per 3 serate a partire da domenica 2 febbraio, abbiamo raccolto le dichiarazioni della protagonista Vanessa Incontrada. Come si evince dal VIDEO che pubblichiamo in apertura di post, non è stato possibile da parte di Blogo rivolgere domande all'attrice. Per farlo abbiamo dovuto attendere la conferenza stampa, ma in questa occasione, quando abbiamo chiesto un commento sulla sua assenza dal Festival di Sanremo 2020 targato Amadeus, la stessa Incontrada ha risposto che "non è la sede adatta per parlarne". Per quanto riguarda la serie coprodotta da 11 marzo film in collaborazione con Rai Fiction e nel cui cast figurano anche Sebastiano Somma, Giuseppe Zeno, Crystal Deglaudi, Tancredi Testa, Katia Ricciarelli, Ivan Franek, Simone Montedoro, Marco Cocci, Eleonora Giovanardi, Ninni ... Leggi la notizia su blogo

lauraboldrini : Mettere alla gogna sui social un ragazzo dislessico è ignobile Una cosa che solo uno spaccone da quattro soldi co… - Mov5Stelle : ? Come al solito il vice direttore Senaldi fa una figuraccia in tv. Anche Davigo gli fa notare che il suo giornal… - caritas_milano : #RottaBalcanica #Migranti intercettati con fototrappole. La Regione Friuli decide di intercettare gli irregolari c… -