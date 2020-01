Cine34 si accende il 20 gennaio con una programmazione interamente dedicata a Fellini (Di giovedì 16 gennaio 2020) Cine34 Mediaset Extra, dove è in onda in questi giorni la diretta con la Casa del Grande Fratello Vip, sta per spostarsi al numero 55 perché da lunedì 20 gennaio 2020 sul 34 si accenderà Cine34, la nuova rete tematica Mediaset dedicata al cinema italiano in tutte le sue declinazioni. La linea editoriale del canale vuole rappresentare l’intera produzione italiana, senza alcun pregiudizio, passando dai migliori titoli d’autore a quelli di genere. Su Cine34 troveranno così spazio tutti gli stili: dal poliziottesco al kolossal storico, dalle comiche ai telefoni bianchi, dal neorealismo al trash, dal melodramma al sexy, dal peplum al musicarello, dalla fantascienza allo spaghetti western, dal giallo all’horror. Il tutto sempre e solo all’italiana. Cine 34 attinge ad una ‘library’ di titoli estesa e completa (con 2.672 titoli, 446 inediti), a cui si aggiungono ... Leggi la notizia su davidemaggio

