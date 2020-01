Cina. Non riesce a defecare, ingoia due anguille vive “per guarire”: intestino lacerato (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il 51enne di Nanchino credeva che le anguille vive potessero aiutarlo a risolvere il suo problema di costipazione. Così ha ingerito le due creature, descritte come "molto spesse" dai medici, e si è subito sentito male. I medici hanno trovato un buco largo 2 cm sul suo colon dopo aver rimosso i due pesci. Leggi la notizia su fanpage

