Pensioni 2020: le parole di Tridico alla Camera su quota 100 e donne (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Le ultime notizie sulle Pensioni di oggi 15 gennaio 2020 arrivano dalle parole del Presidente dell’INPS Pasquale Tridico che ha parlato in audizione alla Camera, davanti la Commissione parlamentare di Controllo degli enti previdenziali. Il Presidente ha fornito gli ultimi dati aggiornati sulle Pensioni anticipate e sull’uscita tramite quota 100. Vediamo le sue parole e quelle dei sindacati in vista dell’incontro previsto il prossimo 27 gennaio con il Ministro del Lavoro Catalfo. Ultime notizie Pensioni 2020: Tridico su quota 100 e donne in audizione alla Camera Come riporta una nota stampa ecco le parole in audizione alla Camera del presidente dell’INPS: “Nel 2019 abbiamo pagato 150mila Pensioni di quota 100. Per i lavoratori autonomi l’importo medio mensile è di circa 1.400 euro, per la gestione privata di circa 2100 euro e per ... Leggi la notizia su pensionipertutti

Agenzia_Ansa : Secondo dati #Istat 7,4 milioni di famiglie sono salvate dalla povertà dalle #pensioni di un membro della #famiglia… - sole24ore : Guida alle pensioni 2020: ecco cosa cambia - Agenzia_Ansa : Rapporto @istat_it i nonni salvano oltre 7 milioni di famiglie dalla #povertà #ANSA -