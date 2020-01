La Diva del Tubo è stata denunciata ed è finita a processo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La Diva del Tubo finirà a processo a causa di una lite su Instagram dopo essere stata denunciata per diffamazione da Dario Saya, figlio del fondatore del Nuovo Msi. La Diva del Tubo (al secolo Alisha Griffanti) sarebbe stata denunciata da Dario Saya dopo una discussione online su un tatuaggio. Il fatto risalirebbe allo scorso febbraio e vedrebbe la Griffanti accusata di diffamazione per aver diffuso immagini di quest’ultimo e di sua figlia con emoji di escrementi e della tazza del water. Alle emoji avrebbe anche aggiunto la scritta “so chi sei sfigato di merd*”. Dario Saya si è costituito parte civile nel processo ed al momento l’avvocato della Diva del Tubo, Loredana Modaffari, non ha avanzato richiesta di riti alternativi: la prossima udienza si terrà il 7 aprile, data in cui sarà ascoltata dai giudici proprio la Griffanti. Nata su YouTube, la Diva del Tubo è ... Leggi la notizia su bitchyf

