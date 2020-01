Mettete Colin Farrell e Danny DeVito a rispondere alle cose più cercate su Google (Di martedì 14 gennaio 2020) A metà anni Ottanta, Colin Farrell era poco più di un bambino e cresceva tranquillamente in Irlanda; in quegli stessi anni Danny DeVito era già un attore che aveva lavorato con Milos Forman, Robert Zemeckis e Brian De Palma. Nel 2019 le strade delle due star si sono incrociate nella versione cinematografica di Dumbo diretta da Tim Burton, che ha visto Farrell e DeVito rispettivamente nei panni di Holt Farrier e Max Medici. In questa Autocomplete Interview (lo sapete come funziona, no?) i due attori si raccontano grazie alle alle stringhe di keyword più cercate sul motore di ricerca per eccellenza: Google. Si scopre che qualcuno, là fuori, ancora si chiede se Farrell sia britannico. Soluzione all’enigma: è nato in Irlanda, dunque sì. Molto più clamorosa è invece la notizia che l’interprete fece un provino per entrare nei Boyzone, boyband irlandese di buon successo, ma poi la ... Leggi la notizia su wired

