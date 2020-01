Lazio, Inzaghi: «Ottima gara. Correa ha una fastidio» (Di martedì 14 gennaio 2020) Il tecnico della Lazio Inzaghi ha commentato la vittoria conquistata in Coppa Italia contro la Cremonese di Rastelli Simone Inzaghi ha commentato la vittoria ottenuta in Coppa Italia contro la Cremonese: «Ho avuto le risposte che cercavo in una partita a cui tenevamo. Abbiamo approcciato bene la gara, che avevamo preparato bene in questi giorni. Tutti i ragazzi hanno fatto un’Ottima gara». «Cataldi ha stretto i denti per un problema al polpaccio che si trascina da prima di Brescia. Lulic, Correa e Radu non erano in grado di giocare questa sera, vedremo nei prossimi giorni. Correa sta risolvendo il fastidio al polpaccio», ha concluso il tecnico della Lazio. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

pisto_gol : Laz-Nap 1:0 Una indecisione di Ospina che si fa beffare da Immobile condanna alla sconfitta il Napoli e premia la L… - Zuzzurellone84 : @KevinJava07 @IStraniero @alei1004 @paolorossi1965 @massimozampini D accordo ma se si parla di materiale a disposiz… - CorSport : #Inzaghi: '#Lazio, possiamo ancora migliorarci' -