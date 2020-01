Haftar lascia Mosca senza firmare l'accordo sul cessate il fuoco in Libia (Di martedì 14 gennaio 2020) Il generale della Cirenaica Khalifa Haftar ha lasciato Mosca senza firmare l’accordo di cessate il fuoco con il Governo di accordo nazionale riconosciuto dalla comunità internazionale, guidato da Fayez al-Sarraj. Lo riporta Ria Novosti, che cita una sua fonte. “La bozza di documento ignora molte delle richieste dell’Esercito nazionale libico” avrebbe detto Haftar, citato da al Arabiya, motivando la sua decisione.A Mosca, Vladimir Putin aveva preso in mano la situazione convocando le parti, ma l’iniziativa diplomatica era riuscita a metà. Con la firma di Sarraj sull’accordo, ma senza la firma di Haftar, che chiedeva tempo. Che l’evolversi delle trattative si fosse complicata si era capito da subito, con il rifiuto di incontro tra i due leader e le continue minacce di far saltare il tavolo. Il nodo, a quanto pare, sta ... Leggi la notizia su huffingtonpost

