Deloitte: Milan fuori dai top20, ricavi fermi dal 2003 (Di martedì 14 gennaio 2020) Il Milan esce nuovamente dalla top 20 della Deloitte Football Money League. Dopo lo scivolone registrato nella stagione 2016-2017, anche nell’esercizio 2018-2019, il primo sotto la gestione del fondo Elliott, il club rossonero non figura tra i primi 20 club per ricavi a livello internazionale. Sulla base dei dati riclassificati relativi alla stagione 2018-2019, il Milan … L'articolo Deloitte: Milan fuori dai top20, ricavi fermi dal 2003 Leggi la notizia su calcioefinanza

