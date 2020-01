BioShock: The Collection potrebbe arrivare su Nintendo Switch in futuro (Di martedì 14 gennaio 2020) Sembra che BioShock: The Collection arriverà su Nintendo Switch prossimamente, poiché un sito taiwanese ha classificato quattro titoli. Le nuove classifiche elencate, che precedono qualsiasi annuncio ufficiale, rivelano che i possessori di Nintendo Switch potrebbero presto giocare alle versioni rimasterizzate di BioShock 1 e 2, insieme all'edizione completa di BioShock Infinite.L'elenco includeSebbene nulla sia stato ancora ufficialmente confermato, il fatto che a ciascun gioco sia stata assegnata una valutazione potrebbe suggerire che, oltre all'acquisto dell'intera collezione BioShock, i singoli titoli potrebbero essere disponibili per il download separatamente. Ad ogni modo, se non avete mai giocato a questa serie, sarete felici di sapere che la collezione completa contiene tutti i contenuti aggiuntivi.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

