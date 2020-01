Oscar 2020, tutte le nomination (in diretta) (Di lunedì 13 gennaio 2020) Oscar 2020: annunciate le nomination della novantaduesima edizione. Aggiornamento in diretta… Sono state appena annunciate le nomination ai 92° Oscar 2020, in una cerimonia live sui canali dell’Academy Of Motion Pictures Arts and Science, presieduta da Issa Rae. Dopo un periodo di votazioni che va dal 30 gennaio al 4 febbraio, la cerimonia di premiazione andrà in onda su ABC negli USA (in Italia non sappiamo ancora dove andranno in onda) domenica 9 febbraio. Nel video a seguire potete guardare la cerimonia in diretta: Miglior attrice non protagonista Katy Bates Laura Dern, Marriage Story Scarlett Johanssson, Jojo Rabit Florence Pugh, Little Women Margot Robbie, Bombshell Miglior Attore non protagonista Tom Hanks Anthony Hopkins Al Pacino Joe Pesci Brad Pitt Miglior colonna sonora Joker Little Women Marriage Story 1917 Star Wars: L’ascesa di Skywalker Migliori ... Leggi la notizia su dituttounpop

TwitGinger : Scarlett Johansson ha ricevuto la sua prima nomination agli Oscar per #JoJoRabit e potrebbe fare il bis con… - TwitGinger : Ci siamo! Ecco le nomination agli Oscar 2020 #OscarNoms - UniMoviesBlog : #Oscar2020: Seguite qui le nomination in diretta streaming -