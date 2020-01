Omicidio Riotorto, svolta nelle indagini: arrestato presunto colpevole (Di lunedì 13 gennaio 2020) svolta nelle indagini sull’Omicidio di Riotorto: arrestato il presunto colpevole della donna trovata morta in un sacco a pelo Importantissime novità sul caso dell’Omicidio di Riotorto, nella provincia di Livorno, dove lo scorso 3 agosto una donna era stata trovata morta in un sacco a pelo. Il cadavere di Simonetta Gaggioli, 76enne ex funzionaria della … L'articolo Omicidio Riotorto, svolta nelle indagini: arrestato presunto colpevole proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

TgrRai : Svolta nell'indagine sulla morte di Simonetta Gaggioli a Riotorto di #Follonica, #Grosseto. Arrestata per omicidio… - LivornoPress : Omicidio di Riotorto, eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere - SeguiUltimaVoce : Adriana Gomes avrebbe avvelenato la vittima con una dose eccessiva di farmaci, per poi portare via il cadavere e ab… -