Nave Gregoretti: senatori maggioranza lasciano la Giunta per protesta (Di martedì 14 gennaio 2020) Colpo di scena nel dibattito sulla vicenda della Nave Gregoretti, per la quale Matteo Salvini è accusato di sequestro di persona, con i senatori della maggioranza di governo che nella serata del 13 gennaio hanno abbandonato la Giunta per le Immunità di Palazzo Madama in protesta con la decisione di bocciare la richiesta di ulteriori documenti sullo stato di salute dei migranti a bordo della Nave. A prendere quest'ultima decisione è stato il presidente della Giunta Maurizio Gasparri, accusato dal M5s di essere venuto meno alla sua imparzialità. Nave Gregoretti: proteste della maggioranza A commentare l'episodio avvenuto in serata è stata la senatrice del M5s Elvira Evangelista, che ha puntato il dito contro il forzista Gasparri per il comportamento tenuto: "Tutta la maggioranza ha ritenuto di abbandonare questa riunione della Giunta perché il presidente Gasparri, che ...

